Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших моряков подводной лодки KRI Nanggala 402, а также всем жителям Индонезии. Телеграмму с соболезнованиями он направил Президенту Джоко Видодо.
«Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
На борту субмарины, пропавшей с радаров 21 апреля, находились 53 человека. Обломки оборудования, мусульманские коврики и фрагменты кожуха системы охлаждения были обнаружены 24 апреля. Несмотря на то что тела моряков не были обнаружены, в тот же день их официально признали погибшими.
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Путин выразил соболезнования из-за гибели индонезийской подлодки
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших моряков подводной лодки KRI Nanggala 402, а также всем жителям Индонезии. Телеграмму с соболезнованиями он направил Президенту Джоко Видодо.