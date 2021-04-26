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Ру Тат
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26 апреля 2021  13:46

Путин выразил соболезнования из-за гибели индонезийской подлодки

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших моряков подводной лодки KRI Nanggala 402, а также всем жителям Индонезии. Телеграмму с соболезнованиями он направил Президенту Джоко Видодо.
«Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
На борту субмарины, пропавшей с радаров 21 апреля, находились 53 человека. Обломки оборудования, мусульманские коврики и фрагменты кожуха системы охлаждения были обнаружены 24 апреля. Несмотря на то что тела моряков не были обнаружены, в тот же день их официально признали погибшими.

Владимир Путин индонезия затонувшее судно
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