Индонезия официально объявила о гибели экипажа пропавшей подлодки

Индонезийские спасатели обнаружили в море предметы, которые с высочайшей вероятностью находились на борту пропавшей подводной лодки. Обломки и оборудование были найдены у берегов острова Бали, где она исчезла с радаров в среду. Теперь субмарина официально считается затонувшей, а ее экипаж — погибшим, сообщает РИА Новости со ссылкой на новостное агентство ANTARA.

Как рассказал начальник главного штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно, спасателям удалось найти фрагменты оборудования, которое предназначено для обслуживания торпедных аппаратов подлодки, банку смазки для перископа, части изделия из огнеупорной губки, мусульманские молитвенные коврики и фрагмент кожуха системы охлаждения.

По его словам, указанные предметы не могли оказаться в воде, если субмарина не получила пробоины в корпусе.

По данным издания Straits Times, начальник главного штаба ВМС страны заявил, что планируется попытка поднять судно, оказавшееся на грунте на глубине 850 метров — это на 250 метров глубже, чем позволяет ее предел устойчивости. Однако точных данных о судьбе экипажа нет, потому что тела моряков или фрагменты их обмундирования до сих пор не были обнаружены.

На борту KRI Nanggala 402 находились 53 человека. Она перестала выходить на связь 21 апреля, во время прохождения боевых учений.