В Анкаре перед зданием турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş произошел взрыв

Взрыв произошел перед зданием турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Там также слышали стрельбу.

В результате теракта на производственном объекте турецкой авиакосмической компании есть погибшие и пострадавшие, сообщили в МВД. Не исключается вероятность теракта. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

UPD (17:46). Три человека погибли, пятеро пострадали из-за теракта в Анкаре, на заводе компании Tusaş остаются заложники, сообщают муниципальные власти. Как указано в сообщении, два из трех террористов ликвидированы.