Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Анкаре перед зданием турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş произошел взрыв
Взрыв произошел перед зданием турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Там также слышали стрельбу.
В результате теракта на производственном объекте турецкой авиакосмической компании есть погибшие и пострадавшие, сообщили в МВД. Не исключается вероятность теракта. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
UPD (17:46). Три человека погибли, пятеро пострадали из-за теракта в Анкаре, на заводе компании Tusaş остаются заложники, сообщают муниципальные власти. Как указано в сообщении, два из трех террористов ликвидированы.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников