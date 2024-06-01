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Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью депутата Чилингарова
Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким депутата Государственной Думы, члена-корреспондента РАН, Героя Советского Союза и России Артура Чилингарова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства уже направил родным исследователя телеграмму с соболезнованиями.
«Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И Президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России», — приводит слова Пескова РИА Новости.
О смерти Чилингарова сообщили сегодня в соцсетях Госдумы. Доктор географических наук посвятил свои исследования Арктике и Антарктике, руководил экспедициями и долгое время трудился в эстремальных условиях.
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