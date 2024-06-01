Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью депутата Чилингарова

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким депутата Государственной Думы, члена-корреспондента РАН, Героя Советского Союза и России Артура Чилингарова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства уже направил родным исследователя телеграмму с соболезнованиями.

«Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И Президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России», — приводит слова Пескова РИА Новости.

О смерти Чилингарова сообщили сегодня в соцсетях Госдумы. Доктор географических наук посвятил свои исследования Арктике и Антарктике, руководил экспедициями и долгое время трудился в эстремальных условиях.