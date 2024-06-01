Умер депутат Госдумы, исследователь Арктики Артур Чилингаров

Фото: пресс-служба Государственной Думы

Не стало депутата Государственной Думы, члена-корреспондента РАН Артура Чилингарова, сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Профессор, доктор географических наук, Герой Советского Союза и Герой России связал свою научную деятельность с исследованиями Арктики и Антарктики. Соболезнования родным и близким Чилингарова выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана», — говорится в сообщении.

Ученый руководил несколькими экспедиции, участвовал в спасательных операциях и на протяжении многих лет трудился в экстремальных условиях.

«Он эффективно решал задачи в любой сфере, в науке и законотворчестве. Артур Николаевич избирался в Государственную Думу в течение семи созывов. Отстаивал интересы страны и граждан», — подчеркнул Володин.