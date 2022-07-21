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Ру Тат
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Официальная хроника
21 июля 2022  16:59

Путин выразил благодарность коллективу КАМАЗа за большой вклад в создание спецтехники

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Коллективу КАМАЗа объявлена благодарность Президента России Владимира Путина. Награждение прошло сегодня в Казанском Кремле, церемонию провел Премьер-министр РТ.

«Алексей Песошин вручил Благодарность Президента РФ директору представительства „КАМАЗа“ в Казани — директору по взаимодействию с республиканскими органами власти Александру Ушенину», — рассказала пресс-служба компании в Telegram-канале.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Коллектив татарстанской компании отметили за большой вклад в разработку и создание новой спецтехники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу.

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