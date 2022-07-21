«Ваш талант и труд делают Татарстан процветающим»: Песошин в Кремле вручил госнаграды

Талант, ежедневный труд и стойкость татарстанцев делают Татарстан сильным и процветающим. Об этом на церемонии вручения государственных наград и званий жителям республики заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Он отметил, что в зале собрались работники здравоохранения, деятели искусств, спорта, представители образовательной и научной сфер, работники крупных промышленных предприятий, сельского хозяйства, строительного комплекса и других отраслей.

«Хочу поблагодарить вас за добросовестную работу и преданность своему делу», — обратился к присутствующим Алексей Песошин.

Он напомнил, что главным ориентиром в социально-экономическом развитии республики является повышение качества жизни людей. Такой подход позволяет Татарстану быть одним из ведущих регионов со значительным экономическим потенциалом и развитым человеческим капиталом.

«Несмотря на непростую политическую и экономическую ситуацию, по итогам пяти месяцев с начала года объем ВРП составил 1,5 трлн рублей, или 105,6% к уровням 2021 года. Индекс промышленного производства составляет 108,4%. Наблюдается рост объемов производства лекарственных средств, компьютеров, электронных и оптических изделий, производства бумаги и бумажных изделий, производство кокса и нефтепродуктов», — рассказал Премьер-министр РТ.

По его словам, Татарстан лидирует среди регионов ПФО по низким показателям смертности и естественной убыли населения. Во многом это связано с высоким уровнем развития здравоохранения в республике, его цифровизации и выделения значительных объемов бюджетных ассигнований в отрасль.

Не меньше внимания властями республики уделяется и поддержке культуры. В 2022 году по национальному проекту «Культура» регион предусмотрел финансирование на сумму свыше 1 млрд рублей. Запланировано создание сразу пяти новых сельских домов культуры, капремонты музеев и школ искусств, реконструкции театров в районах РТ.

«Татарстан сохраняет динамику повышения уровня качества жизни. У нас реализуются многочисленные проекты в промышленности и социальной сфере. Основой реализации всех намеченных планов, несомненно, является ежедневный труд жителей республики. Ваш талант, трудолюбие и стойкость делают нашу республику сильной и процветающей», — резюмировал Алексей Песошин.

По окончании выступления Премьер-министра РТ началась церемония награждения. Из рук Алексея Песошина участники торжества получили ряд наград федерального и республиканского уровней: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Луки Крымского, почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ», орден «Дуслык», медали ордена «За заслуги перед РТ» и другие награды.