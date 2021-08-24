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Ру Тат
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24 августа 2021  18:15

Путин: Выплату в 15 тыс. рублей получат военные и сотрудники силовых ведомств

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Президент России Владимир Путин поручил единоразово выплатить 15 тыс. рублей всем военнослужащим страны, а также предложил распространить выплату на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. Глава государства принимает участие во второй части съезда партии «Единая Россия», на котором должны утвердить итоговый вариант предвыборной программы.

«Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах», — сказал Владимир Путин. 

Он также предложил распространить эту выплату на курсантов военных училищ и на сотрудников правоохранительных органов. 

Эту инициативу глава государства анонсировал еще в прошедшее воскресенье, на встрече с членами «Единой России».

 

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