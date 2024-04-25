Путин: ВВП России в 2023 году вырос на 3,6% и продолжает демонстрировать хорошие темпы

В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6% и продолжает демонстрировать хорошие темпы в 2024-м. Об этом Президент Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция прошла в телеграм-канале Кремля.

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции. По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы. В январе текущего года 4,6% в годовом выражении, в феврале — 7,7%», — рассказал глава государства.

Он резюмировал, что за первые два месяца в среднем рост составил 6%.