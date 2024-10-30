Путин – Вучичу: Все цели специальной военной операции будут достигнуты

Президент РФ Владимир Путин заявил лидеру Сербии Александру Вучичу, что Россия достигнет всех целей СВО. Так он ответил сербскому коллеге на предложение приостановить спецоперацию. Об этом рассказал сам Вучич агентству Bloomberg.

«Как он сказал, все цели специальной военной операции будут достигнуты», — приводит президент Сербии ответ Путина.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия должна выполнить все задачи СВО, чтобы завершить эту операцию. Он добавил, что безопасность страны, жизнь, честь и достоинство россиян, их право разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены.

Напомним, спецоперация России на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по решению Президента РФ Владимира Путина. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели, в том числе обеспечение безопасности самой России.

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