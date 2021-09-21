ЦИК обработал 100% протоколов на выборах в Госдуму

По результатам обработки всех итоговых протоколов «Единая Россия» становится победителем по партийным спискам на выборах в Государственную Думу с 49,82%. Второе место занимает Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), набравшая 18,93% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК РФ.

Третью строчку с 7,55% занимает Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получила 7,46% голосов, «Новые люди» — 5,32%.

«Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму», — отмечает ЦИК РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что окончательные итоги голосования будут утверждены 24 сентября.