Путин встретится с лидерами партий и с избранными главами регионов 25 сентября

Президент России Владимир Путин встретится с руководителями политических партий и с избранными главами субъектов России 25 сентября, заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что российского лидера ждет насыщенный день.

«Завтра фактически такой насыщенный рабочий день у Президента, несмотря на субботу. В начале второй половины рабочего дня он встретится с руководителями политических партий, также он проведет общение с избранными главами субъектов Российской федерации. И ряд еще внутренних совещаний планирует глава государства посредством видеоконференции», — отметил Песков.

Выборы в Государственную думу РФ проходили с 17 по 19 сентября. В те же дни проходили региональная и муниципальная избирательные компании. По данный Центрального избирательного комитета (ЦИК), Партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, а «Новые люди» — 13.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявлял о том, что Путин планирует до конца этой недели встретиться с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».