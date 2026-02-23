Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев в День защитника Отечества
В рамках мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Президент России Владимир Путин встретился с вдовами героически погибших российских спецназовцев. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», – подчеркнул Песков.
Ранее Президент России в Кремле вручил награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и орденов Мужества.