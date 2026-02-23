news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 февраля 2026 17:00

Путин встретился с вдовами героически погибших спецназовцев в День защитника Отечества

Читайте нас в
Телеграм

В рамках мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Президент России Владимир Путин встретился с вдовами героически погибших российских спецназовцев. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», – подчеркнул Песков.

Ранее Президент России в Кремле вручил награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и орденов Мужества.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #День защитника Отечества
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пистолетные соревнования памяти участника СВО Романа Пчелина прошли в Казани

Пистолетные соревнования памяти участника СВО Романа Пчелина прошли в Казани

22 февраля 2026
Радик Салихов: «Татары всегда занимались соединением рынков страны с рынками Востока»

Радик Салихов: «Татары всегда занимались соединением рынков страны с рынками Востока»

22 февраля 2026