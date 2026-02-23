news_header_top
Общество 23 февраля 2026 12:18

Путин в Кремле наградил участников СВО званиями Героев России

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и орденов Мужества. Об этом сообщает «ТАСС».

Во время церемонии он заявил, что решительные и профессиональные действия участников специальной военной операции позволили тщательно подготовить и успешно провести наступательные операции на наиболее напряженных участках.

По словам главы государства, среди награжденных были представители командования, а также офицеры специальных и оперативных подразделений. Он отметил, что их личная храбрость, грамотные решения и решительность сыграли ключевую роль в планировании и реализации наступательных действий российских войск на сложных направлениях.

