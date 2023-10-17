Путин встретился с Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине

Фото: пресс-служба kremlin.ru

Президент России Владимир Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине. Там его встретил Председатель КНР Си Цзиньпин. Видеофрагмент опубликовала пресс-служба Кремля.

Вместе с китайским лидером и главой делегаций участников III Международного форума «Один пояс, один путь» Пэн Лиюань Путин принял участие в церемонии совместного фотографирования.

Напомним, сегодня Президент РФ находится в Китае с двухдневным официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Ранее он встретился с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом и с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. А затем провел переговоры с главой таиландского правительства Сеттхой Тхависином.