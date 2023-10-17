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Путин встретился с Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин приехал в Дом народных собраний в Пекине. Там его встретил Председатель КНР Си Цзиньпин. Видеофрагмент опубликовала пресс-служба Кремля.
Вместе с китайским лидером и главой делегаций участников III Международного форума «Один пояс, один путь» Пэн Лиюань Путин принял участие в церемонии совместного фотографирования.
Напомним, сегодня Президент РФ находится в Китае с двухдневным официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Ранее он встретился с вьетнамским коллегой Во Ван Тхыонгом и с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. А затем провел переговоры с главой таиландского правительства Сеттхой Тхависином.
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