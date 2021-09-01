Путин дистанционно принял участие в подписании хартии по безопасности детей в интернете

Президент России Владимир Путин сегодня принял участие в подписании добровольных обязательств компаниями — учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. Как сообщает kremlin.ru, глава государства принял участие в мероприятии дистанционно — по видеосвязи.

Хартию по безопасности детей в интернете, которая предполагает ограничение их доступа к вредному и противоправному контенту, подписали крупнейшие российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы.

По итогам хартии участники альянса «берут на себя повышенные обязательства самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к противоправной информации и контенту, способному нанести вред здоровью и развитию детей», отмечает сайт Кремля. Участники также обязуются обмениваться лучшими практиками и новейшими разработками в этой сфере.

Целью альянса является создание безопасной и благоприятной цифровой среды, которая, по мнению участников, даст детям возможность для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве.