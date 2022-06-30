Путин вспомнил политику экс-премьера Великобритании в ответ на слова Джонсона

Президент России Владимир Путин назвал некорректным замечание Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона про «женщину, которая никогда не начала бы войну». Глава британского Правительства ранее сказал, что если бы Путин был женщиной, он не начал бы спецоперацию на Украине.

Комментируя это заявление, российский лидер вспомнил про действия бывшего премьера Великобритании Маргарет Тэтчер в ситуации с Фолклендами.

«Вот, женщина приняла решение о начале военных действий», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Он обратил внимание на расстояние между Великобританией и спорными островами и выразил мнение, что данные действия Тэтчер были продиктованы «ничем иным как имперскими амбициями, подтверждением имперского статуса», сообщает ТАСС.

«Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего Премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня», — резюмировал Путин.