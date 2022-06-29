Песков назвал Джонсона «мечтой Фрейда для исследования» за высказывание о Путине

В Кремле иронично отреагировали на высказывание Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что российский лидер Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — заявил пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков.

Глава британского правительства ранее в интервью немецкому телеканалу ZDF поделился своими рассуждениями о том, что российская спецоперация по денацификации на Украине не началась бы, если бы Путин был женщиной. Также Джонсон назвал действия Президента РФ «идеальным примером токсичной маскулинности».

«Если бы Путин был женщиной, — кем он, очевидно, не является, — заявил он, — но если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал».

Ранее Премьер Великобритании за обедом лидеров стран «Большой семерки» после вопроса, оставлять ли пиджаки или снять, пошутил: «Мы должны показать, что мы круче Путина», — и предложил показать грудные мышцы.

Напомним, фотографии, где Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время поездки на отдых в Туву в 2009 году.