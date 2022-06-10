Путин вручил орден Дружбы новому Президенту Туркменистана

Президент РФ Владимир Путин вручил российскую государственную награду — орден Дружбы новому Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«И прежде всего хотел бы вручить Вам, уважаемый Сердар Гурбангулыевич, российскую государственную награду — орден Дружбы. Как сейчас, во главе государства, так и до избрания на пост Президента Вы последовательно выступали и выступаете за развитие дружественных, по-настоящему тесных партнерских отношений с Россией», — сказал глава российского государства на встрече с туркменистанским коллегой.

Путин заметил, что еще будучи сопредседателем межправительственной российско-туркменской комиссии Бердымухамедов активно занимался практическими вопросами продвижения торгово-экономических связей двух стран. Путин пожелал коллеге успешной работы ради устойчивого и стабильного развития своего государства и обеспечения благополучия его граждан.

Новоизбранный туркменистанский лидер сегодня прибыл в Москву с первым официальным визитом в этой должности. Ранее Путин анонсировал подписание еще одного нового соглашения между Россией и Туркменистаном.