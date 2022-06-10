Путин анонсировал подписание документа о развитии отношений РФ и Туркменистана

Россия и Туркменистан развивают взаимодействие по всем направлениям. Об этом Президент Владимир Путин заявил во время встречи с коллегой из Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, анонсировав подписание еще одного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Благодаря Вашему предшественнику на этом высоком посту — Гурбангулы Мяликгулыевичу — мы продвинули наше взаимодействие на действительно стратегический уровень, — сказал глава государства. — Сегодня мы подпишем тоже очень важный документ, касающийся развития наших отношений».

По словам Президента РФ, за пандемийный год товарооборот между странами несколько сократился – на десять с небольшим процентов.

«Зато сегодня, несмотря на все внешние сложности, за первый квартал [2022 года] увеличение – больше 40%, и это очень серьезное движение вперед», — отметил он.