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Ру Тат
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Официальная хроника
15 сентября 2022  18:47

Путин вручил Мирзиёеву орден Александра Невского за вклад в укрепление дружбы с Россией

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Президент России Владимир Путин вручил узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву государственную награду РФ — орден Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Этим орденом награждаются лидеры зарубежных стран за большой вклад в укрепление дружеских связей с Россией. И Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, как никто другой, заслуживаете этой высокой российской награды», — сказал глава государства. 

Путин отметил, что во многом именно благодаря личному вниманию Мирзиёева отношения между двумя странами успешно развиваются по всем направлениям: в политике, экономике, науке и культуре.

Благодаря поддержке Президента Узбекистана были разработаны и приняты многие основополагающие двусторонние документы, в их числе Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сказал Путин.

Мирзёев поблагодарил российского Президента за оказанную честь и отметил, что глубоко удовлетворен достигнутым за последние годы высоким результатом активного и тесного взаимодействия двух стран в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

#Владимир Путин #Шавкат Мирзиеев
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