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Ру Тат
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Официальная хроника
15 сентября 2022  17:43

Путин и Мирзиёев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

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На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча Президента России Владимира Путина с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По окончании переговоров лидеры двух стран подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – говорится в сообщении.

Также российский лидер вручил Мирзиёеву орден Александра Невского.

Ранее в Самарканде прошла встреча Владимира Путина с Председателя Китая Си Цзиньпином и Президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Президент РФ отметил, что КНР и Монголии необходимо переходить на национальные платежные платформы, а также сотрудничать с Россией в экономике, здравоохранении, науке и технологиях.

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