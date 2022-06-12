Путин вручил Госпремию директору Елабужского музея-заповедника

В воскресенье, 12 июня, директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко получила Госпремию из рук Президента России Владимира Путина.

Сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца глава государства традиционно вручил золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» и Государственные премии РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год, сообщает пресс-служба Президента РФ.

9 июня сообщалось, что Гульзада Руденко стала лауреатом Госпремии РФ в области литературы и искусства.

Кроме нее, сегодня в Кремле Госпремии получили академики РАН Александр Арчаков и Андрей Лисица, Александр Румянцев, Иван Стилиди, член-корреспондент РАН Давид Заридзе, директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин и живописец Павел Никонов.

Медали Героя Труда Путин вручил российскому альтисту и дирижёру, народному артисту СССР Юрию Башмету и кинорежиссёру Никите Михалкову.

Награду также получили первый заместитель научного руководителя ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л.Духова» Юрий Бармаков и директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А.Гагарина Александр Пекарш, обозреватель «Российской газеты» Ирина Краснопольская, а также дояр сельхозкооператива «Крестях» из Якутии Владимир Михайлов.

