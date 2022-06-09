Директор Елабужского музея-заповедника удостоена Госпремии РФ

Директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко стала лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства.

Она награждена «за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия», отмечается в указе, который подписал Президент России Владимир Путин.

Кроме того, лауреатами Госпремии в области литературы и искусства стали директор музея «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына» Виктор Москвин, художник Павел Никонов.

Лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности стала президент ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеевская. За работу в благотворительной сфере также удостоена госпремии директор Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина.

Помимо этого, за достижения в области науки и технологий Госпремию получили сотрудники Российской академии наук: Александр Арчаков, Андрей Лисица, Давид Заридзе и другие.