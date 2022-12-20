Путин впервые созвонился с Президентом Бразилии да Силвой

Президент России Владимир Путин сегодня провел первый телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасио Лулой да Силвой, который вступил в должность в октябре. Главы государств договорились развивать партнерство, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поздравил Силву с победой на выборах и в преддверии запланированного на 1 января официального вступления в должность пожелал ему успехов в государственной деятельности.

Оба президента выразили уверенность, что российско-бразильское стратегическое партнёрство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям. В частности, они договорились наращивать сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС.

Напомним, 31 октября стало известно, что лидер Партии трудящихся и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства. Он набрал набрал 50,84 % голосов, а действующий главва государства Жаир Болсонару – 49,16 %.