Путин впервые публично рассказал о срыве переговоров с Украиной

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам впервые публично рассказал о срыве переговоров киевской стороной.

«После начала Россией специальной военной операции по защите жителей Донбасса на переговорах в Стамбуле Киев реагировал на предложения Москвы позитивно, — поделился он, — и эти интересы касались обеспечения безопасности России, наших интересов. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву было дано прямое указание сорвать все договоркнности».

После этого Украину стали еще больше накачивать оружием, подчеркнул глава государства. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов, также в военных действиях участвуют обученные по стандартам НАТО военные.

«Жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине в отношении своих собственных граждан, установленный сразу после вооруженного переворота в 2014 году. Политика запугивания, террор, насилие принимают все более массовые, страшные, варварские формы. Хочу подчеркнуть, что большинство людей, живущих на освобожденных от неонацистов территориях, не хотят оказаться под игом неонацисткого режима», — подчеркнул Президент.

23 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к России за помощью в отражении украинской агрессии. На следующий день Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой стала защита мирного населения от геноцида киевских властей.