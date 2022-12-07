Путин: Возмещение Киевом ущерба, нанесенного новым регионам РФ, лишним не будет

Возмещение Украиной ущерба, который был нанесен ВСУ республикам Донбасса и другим новым территориям России, лишним не будет. Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сказал Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина рассказала главе государства, что на территории региона работают общественные комиссии по подсчету ущерба, нанесенного Украиной. Согласно их данным, сумма составляет более 1 трлн 321 млрд рублей и продолжает расти. Шишкина отметила, что с 2014 года с территорий двух республик было подано более 10 тыс. жалоб в Европейский суд по правам человека о компенсации, однако сначала иски не рассматривали, а затем были возвращены.

«То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, жителям Донбасса, всем новым территориям России. Это тоже лишним точно совершенно не будет, – прокомментировал Путин. – Но, я с вами согласен, дожидаться чего-то там со стороны Украины бессмысленно, и нужно помогать людям, которые утратили свои жилые помещения».

На встрече Президент анонсировал программу восстановления жилья для жителей Донбасса.