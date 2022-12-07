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Ру Тат
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Официальная хроника
7 декабря 2022  19:48

Путин анонсировал программу восстановления жилья для жителей Донбасса

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Необходимо создать отдельную программу помощи людям и восстановления жилья для жителей Донбасса. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА Новости. 

«Нужно помогать людям, которые утратили свои жилые помещения, начиная с 24 февраля и еще 2014 года, когда начались там тяжелые события, трагические, – сказал глава государства. – Я думаю, что нужно будет создать отдельную программу помощи людям, программу восстановления жилья».

Владимир Путин отметил, что на сегоднящний день проводится достаточно активная работа на тех территориях, где недавно прошли референдумы. Президент подчеркнул, что надо сделать все, чтобы люди не оказались на улице.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поддержал инициативу создать орган по расследованию обстрелов Донбасса.

#Владимир Путин
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