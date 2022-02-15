Путин: Вопрос о вступлении Украины в НАТО нужно решить сейчас

Вопрос о вступлении Украины в НАТО нужно решить прямо сейчас. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии.

«Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО, мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть поздно, поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса, мирными средствами», — подчеркнул глава российского государства.

Путин выразил надежду на то, что озабоченности Москвы будут услышаны партнерами и приняты всерьез.

На пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что сегодняшние правительства стран — членов НАТО не рассматривают расширения Североатлантического альянса.