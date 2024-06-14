Путин: 4 новых региона останутся в составе России — вопрос навсегда закрыт

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД заявил, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области останутся в составе РФ и этот вопрос больше не обсуждается. Об этом передает ТАСС.

Путин отметил, что жители Херсонщины и Запорожья во время референдумов выразили свою позицию, и Херсонская и Запорожская области так же, как и ДНР и ЛНР, вошли в состав РФ, и речи о нарушении государственного единства нашей страны быть не может.

«Воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается», – подчеркнул глава государства.

Референдумы проходили с 23 по 27 сентября 2022 года, договоры о присоединении к России новых территорий были подписаны 30 сентября в Кремле с участием Президента РФ Владимира Путина.