Путин заявил, что поражен результатами референдумов

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях были абсолютно прозрачными и стали отражением мнения жителей самих регионов. Результат, который они показали, признался Президент России Владимир Путин, не только обрадовал, но и удивил его.

«Меня результаты референдумов, откровенно говоря, самого не только порадовали, но и удивили. Все-таки в таких сложных условиях люди жили и продолжают жить, и такой результат. Уверяю вас, — и в этом наблюдатели убедились — не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил — будет так, как люди захотят», — подчеркнул глава государства на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года».

Он отметил, что столь высокие цифры говорят о том, что результаты референдумов не должны подлежать никакому сомнению.

Напомним, как распределились голоса в регионах:

• Присоединение ДНР к России по итогам обработки 100% протоколов поддержали 98,69%.

• Присоединение ЛНР к России по итогам обработки 100% протоколов поддержали 97,93%.

• Вхождение Запорожской области в состав РФ по итогам обработки 100% протоколов поддержали 97,81%.

• Вхождение Херсонской области в состав РФ по итогам обработки 100% протоколов поддержали 96,75%.