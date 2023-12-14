Путин: Во многих городах Европы и США считают, что мы все делаем правильно

Жители многих государств убеждены, что Россия все делает правильно. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Я знаю, что во многих городах Европы и в США, я уже не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы все делаем правильно», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия не боится бороться за свои национальные интересы, не покушаясь при этом на ценности других стран. «И это поддерживается очень многими людьми», – добавил он.

По словам Президента, у России огромное количество сторонников в мире по защите традиционных ценностей. «И их число увеличивается кратно. В геометрической прогрессии растет», – заключил он.