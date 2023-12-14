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Общество 14 декабря 2023 14:12

Путин: Во многих городах Европы и США считают, что мы все делаем правильно

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Жители многих государств убеждены, что Россия все делает правильно. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Я знаю, что во многих городах Европы и в США, я уже не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы все делаем правильно», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия не боится бороться за свои национальные интересы, не покушаясь при этом на ценности других стран. «И это поддерживается очень многими людьми», – добавил он.

По словам Президента, у России огромное количество сторонников в мире по защите традиционных ценностей. «И их число увеличивается кратно. В геометрической прогрессии растет», – заключил он.

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