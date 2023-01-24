Путин вновь раскритиковал Мантурова за дефицит лекарств и рост цен на них

В российских аптеках фиксируется дефицит отдельных лекарств, некоторые препараты резко подскочили в цене, заявил Президент Владимир Путин. Такая тенденция наблюдается несмотря на то, что в России растет фармпроизводство подчеркнул он на совещании с членами Правительства.

«За три квартала прошлого года [рост производства] составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее, и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли», – констатировал Путин.

Эта ситуация, по мнению Президента, связана с логистическими проблемами, несвоевременными закупками и доставками. Он призвал главу Минпромторга Дениса Мантурова проконтролировать ситуацию с лекарствами. «Можно вполне обеспечить прохождение гриппозного, так скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее. Ничего же не мешает своевременно сформировать определенный резерв. Я попросил бы вас об этом подумать, это облегчило бы жизнь многих людей и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке», – сказал он.

Ранее СМИ сообщали о дефиците в российских аптеках антибиотиков. Сегодня, частности, «Ведомости» написали, что из аптек пропали антибиотик широкого спектра действия цефуроксим, который входит в перечень жизненно важных лекарств.

Напомним, на прошлой неделе Путин раскритиковал Мантурова за проволочки с оформлением заказов на производство воздушных судов на предприятиях.