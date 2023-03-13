Путин вновь обсудил с Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин, в частности, подчеркнул необходимость конструктивно решать все возникающие вопросы в тесном контакте с российскими миротворцами.

В ходе диалога была также затронута тема реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, заключенных в 2020–2022 годах. В частности, обсуждались практические шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановление экономических и транспортных связей в регионе, а также подготовка мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Очередное обострение конфликта между двумя странами произошло 13 сентября прошлого года. В Ереване заявили, что азербайджанские военные, применив артиллерию и беспилотники, обстреляли Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую и Сюникскую области, которые не имеют к Карабаху никакого отношения. Позднее Кабмин Армении для урегулирования ситуации официально обратился к России, ОДКБ и Совету безопасности ООН.