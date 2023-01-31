Путин вновь обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы они обсудили развитие ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что особый акцент в переговорах был сделан на последовательную реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Также были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

В Нагорном Карабахе осенью 2020 года возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Новое обострение в отношениях стран, получившее неофициальное название Второй карабахской войны, завершилось 10 ноября 2020-го после подписания соглашения о прекращении огня, однако пункты соглашения до сих пор не выполнены, а на линии соприкосновения регулярно возникают перестрелки.

Очередное обострение конфликта между двумя странами произошло 13 сентября прошлого года. В Ереване заявили, что азербайджанские военнослужащие применили артиллерию и беспилотники и обстреляли Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую и Сюникскую области, которые не имеют к Карабаху никакого отношения. Позднее Кабмин Армении для урегулирования ситуации официально обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.