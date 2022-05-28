Путин вновь обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. В очередной раз основной темой беседы стала ситуация на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России рассказал лидерам Франции и Германии о ходе специальной военной операции на Украине. В частности, он выразил уверенность, что Вооруженные силы РФ «строго соблюдают нормы международного гуманитарного права». Говоря о перспективах переговоров, он обвинил украинскую сторону в их замораживании и заявил об «открытости российской стороны к возобновлению диалога».

Кроме того, по мнению главы российского государства, поставки Украине вооружений из стран Запада создают «риски дальнейшей дестабилизации обстановки». Ранее стало известно, что администрация Президента США Джо Байдена одобрила передачу украинской стороне систем залпового огня.

Как и накануне, во время разговора с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером, Владимир Путин поделился своим видением причин трудностей с поставками продовольствия.

По словам Президента РФ, Россия готова помочь в «нахождении вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов» и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродуктов. Впрочем, добавил он, это «потребует снятия соответствующих санкционных ограничений».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также стали расширять поставки вооружений украинской стороне.