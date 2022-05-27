Нехаммер предупредил Путина о вероятной потере «Газпромом» ПХГ в Хайдахе

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе телефонных переговоров предупредил Президента России Владимира Путина, что если «Газпром» не будет использовать подземное хранилище газа в Хайдахе, австрийская сторона предложит его другим компаниям. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, в ходе беседы Путин заявил, что российская сторона готова обсудить обмен пленными с Украиной. По мнению Президента РФ, в обмене военнопленными должен участвовать Красный Крест, сообщает OE24 со ссылкой на слова Нехаммера.

Помимо этого, канцлер заметил, что в разговоре с российским лидером обсуждались вопросы оказания гуманитарной помощи и организации экспорта через порты Украины. По информации пресс-службы Кремля, Путин также рассказал о своем видении реальных причин продовольственного кризиса, о чем сообщал «Татар-информ».

«Разговор был очень интенсивным, очень серьезным, и это еще один шаг к разрешению конфликтов», — подвел итог прошедшему обмену мнениями Карл Нехаммер.