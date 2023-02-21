Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента

«Внесенный Президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации», — рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, что он направил проект в комитеты по международным делам и обороне.

О том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, Владимир Путин объявил во время сегодняшнего выступления с посланием Федеральному Собранию. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил этот шаг желанием убедиться в соблюдении ядерного паритета.