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Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента
«Внесенный Президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации», — рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Отмечается, что он направил проект в комитеты по международным делам и обороне.
О том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, Владимир Путин объявил во время сегодняшнего выступления с посланием Федеральному Собранию. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил этот шаг желанием убедиться в соблюдении ядерного паритета.
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