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Экономика
18 марта 2022  10:43

Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность главы ЦБ

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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка России, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Профильному комитету по финансовому рынку поручено в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

С 24 июня 2022 года полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают.

Напомним, глава Банка России избирается большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру на пост представляет Президент.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия уже были продлены на пять последующих лет.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал называть кандидатуру, которую собирался внести Путин, но отметил, что работу нынешней главы ЦБ российский лидер оценивает высоко.

 

#Владимир Путин #Госдума #Эльвира Набиуллина
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