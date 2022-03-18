Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность главы ЦБ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка России, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Профильному комитету по финансовому рынку поручено в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

С 24 июня 2022 года полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают.

Напомним, глава Банка России избирается большинством голосов от общего числа депутатов. Кандидатуру на пост представляет Президент.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия уже были продлены на пять последующих лет.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал называть кандидатуру, которую собирался внести Путин, но отметил, что работу нынешней главы ЦБ российский лидер оценивает высоко.