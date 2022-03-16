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Общество
16 марта 2022  14:50

Песков: В Кремле не анонсируют переназначение Эльвиры Набиуллиной главой Центробанка

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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не стал называть кандидатуру главы Центробанка, которую на следующей неделе внесет Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Песков отметил также, что Кремль такие решения никогда не анонсирует.

«Никогда не анонсируем такое. Когда Президент внесет, тогда и внесет», — сказал представитель Кремля.

Ожидается, что Владимир Путин через неделю должен внести в Госдуму кандидатуру на должность главы Центробанка. В декабре прошлого года Дмитрий Песков сообщал, что Президент РФ высоко оценивает деятельность ЦБ и его главы Эльвиры Набиуллиной.

#центробанк РФ #Эльвира Набиуллина
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