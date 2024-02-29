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Путин: «Вместе мы все сможем!»
Россия уже доказала, что способна отвечать на самые сложные вызовы, а значит вместе мы все можем. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию.
«Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые, самые сложные, вызовы», — заявил глава российского государства.
Путин отметил, что России удалось отразить угрозу международного терроризма, сберечь единство страны.
«Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией. В этом году 10 лет легендарной Русской весне», — напомнил Путин.
«Все это вдохновляет, укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем!» — сказал глава РФ.
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