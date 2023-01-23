Путин: Власти Татарстана всегда придавали большое значение IT-сфере

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным рассказал об открытии в августе 2022 года самого большого в регионе технопарка в самом центре Казани.

«Очень серьезно работаем в сфере IT. Новые 50 тысяч квадратных метров – в центре города построили IT-парк новый», – доложил руководитель республики.

Владимир Путин отметил, что руководство республики всегда придавало развитию IT-сферы большое значение.

Напомним, IT-парк имени Башира Рамеева открылся в конце августа 2022 года и стал третьим технопарком в Татарстане – предыдущие были открыты в Казани и Набережных Челнах в 2009 и 2012 гг. Это самый крупный IT-парк в Татарстане – площадь составляет порядка 50 тыс. квадратных метров.