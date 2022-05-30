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Официальная хроника
30 мая 2022  17:23

Путин включил в состав Совбеза нового главу МЧС Куренкова

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Президент России Владимир Путин подписал указ о включении главы МЧС Александра Куренкова в Совет безопасности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <…> изменение, включив в него в качестве члена СБ РФ Куренкова А.В. – министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – сказано в тексте документа. 

25 мая российский лидер назначил Куренкова новым главой МЧС России.

 

#МЧС России #совбез #Владимир Путин
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