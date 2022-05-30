Путин включил в состав Совбеза нового главу МЧС Куренкова

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении главы МЧС Александра Куренкова в Совет безопасности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <…> изменение, включив в него в качестве члена СБ РФ Куренкова А.В. – министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – сказано в тексте документа.

25 мая российский лидер назначил Куренкова новым главой МЧС России.