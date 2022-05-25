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Происшествия
25 мая 2022  13:30
Павел Климчак

Путин назначил Александра Куренкова новым руководителем МЧС России

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича на пост Министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщается на официальном сайте Президента России.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сенаторы Совета Федерации поддержали кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС.

#МЧС России #Владимир Путин
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