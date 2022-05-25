Путин назначил Александра Куренкова новым руководителем МЧС России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича на пост Министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщается на официальном сайте Президента России.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что сенаторы Совета Федерации поддержали кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС.