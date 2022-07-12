Путин включил нового лидера ЛДПР в состав Госсовета

Председатель ЛДПР и фракции либерал-демократов в Госдуме Леонид Слуцкий включен в состав Государственного Совета России. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

«Включить в состав [Государственного] совета Слуцкого Л. Э. — руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной думе», — отмечается в документе, появившемся на официальном портале правовой информации.

Напомним, что в Государственный совет, который возглавляет Президент России, входят Председатель Правительства, руководители обеих палат парламента, главы субъектов Федерации и руководители фракций в Госдуме.

Слуцкий возглавил ЛДПР в конце мая этого года после смерти бессменного лидера партии Владимира Жириновского.