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Политика
27 мая 2022  13:53

Леонид Слуцкий стал новым председателем ЛДПР

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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий был выбран председателем партии, сообщает РИА Новости. 

Слуцкого избрали с помощью тайного голосования делегаты съезда, проходящего сегодня в Москве. Его кандидатуру на пост председателя ранее рекомендовал включить в бюллетень для голосования высший совет ЛДПР. 

18 мая Слуцкий возглавил фракцию партии в Госдуме.

Лидер политической партии Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. 

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