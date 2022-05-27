Леонид Слуцкий стал новым председателем ЛДПР

Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий был выбран председателем партии, сообщает РИА Новости.

Слуцкого избрали с помощью тайного голосования делегаты съезда, проходящего сегодня в Москве. Его кандидатуру на пост председателя ранее рекомендовал включить в бюллетень для голосования высший совет ЛДПР.

18 мая Слуцкий возглавил фракцию партии в Госдуме.

Лидер политической партии Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.