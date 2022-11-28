Путин оценил, что Токаев выбрал Россию для первого зарубежного визита после переизбрания

Для России имеет большое значение, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переизбрания выбрал Москву местом своего первого зарубежного визита, заявил российский лидер Владимир Путин. Он подчеркнул, что высоко ценит этот шаг, который хорошо подчеркивает характер отношений двух стран, передает РИА Новости.

Президент РФ также вновь поздравил своего казахстанского коллегу с убедительной победой на выборах и пожелал осуществления всех масштабных целей и задач.

«Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события (выборов — прим. Т-и) происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое политическое значение, и, конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует», — ответил Токаев.

Досрочные выборы на пост главы государства прошли в Казахстане 20 ноября. Токаев одержал победу с внушительным отрывом, набрав 81,31% голосов.