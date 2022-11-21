Токаев побеждает на выборах Президента Казахстана – Центризбирком

Действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, передает РИА Новости со ссылкой на председателя Центризбиркома республики Нурлана Абдирова.

«Касым-Жомарт Токаев [набрал] 81,31% голосов», – сказал Абдиров на заседании ЦИК в понедельник.

Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Новый Президент Казахстана будет возглавлять государство семь лет, но сможет занимать этот пост только одну каденцию (срок полномочий выборного лица на своей должности или срок действия его мандата – прим.ред.), как и его преемники.