Путин: ветераны СВО должны воспитывать патриотизм в молодежи личным примером

Востребованность ветеранов боевых действий в процессе патриотического воспитания молодежи очень высока. Об этом в ходе прямого эфира заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос жителя города Искитим Сергея Соболева, который сейчас находится на передовой.

«Что касается востребованности таких людей, как вы, в процессе воспитания молодого поколения, наших школьников, вообще молодых людей: она в высшей степени востребована. Это очевидная абсолютно вещь, особенно на переломных моментах истории любой страны, как у нас сейчас», — прокомментировал Президент.

Путин также отметил, что на данный момент уже свыше тысячи бойцов, которые вернулись к мирной жизни после СВО, работают с детьми и подростками.

«Одно дело — прочитать в книжке или кино посмотреть, другое — передать что-то на личном примере. Кто может это сделать лучше, чем вы», — добавил глава государства.