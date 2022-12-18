Путин: Верю, что происходящие сейчас перемены — в лучшую сторону

Президент РФ Владимир Путин направил видеообращение участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«<…> сейчас вы сами все вместе решаете, каким должно быть ваше движение, что нужно сделать для того, чтобы оно стало по-настоящему интересным, притягательным для ваших сверстников, определяете его название, программу», — заметил глава государства, напомнив, что самой идее возникновения движения нет и года.

Кроме того, Путин поделился с участниками движения своим пониманием происходящих сейчас внешне- и внутриполитических процессов.

«Вы наверняка знаете: большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым <…>», — заявил он.

По мнению российского лидера, участников нового движения «объединяет стремление к собственному развитию, к тому, чтобы шаг за шагом покорять намеченные вершины <…>, своими достижениями, примером вдохновлять, воодушевлять остальных», а также «искренний, деятельный патриотизм».

«Хочу пожелать вам и дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое, если нужно — смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы», — добавил Путин.

Завершил свое поздравление Президент следующими словами: «Еще раз поздравляю вас с важным, значимым событием — и в вашей жизни, и в жизни страны. Побед и успехов вам — вместе с новым движением!»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин назначил первого председателя Российского движения детей и молодежи — им стал Григорий Гуров (бывший прежде заместителем министра науки и высшего образования РФ, а до того — заместителем руководителя Росмолодежи).